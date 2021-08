Il costo dei nuovi pieghevoli Samsung è il punto su cui si concentrano le indiscrezioni più recenti. Pur essendo giunta quasi al termine l’attesa che ci separa dal lancio ufficiale, le voci non fanno che aumentare e, in questo caso, sembrano essere favorevoli per tutti gli appassionati desiderosi di acquistare i nuovi Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3.

Samsung: ecco i costi dei nuovi pieghevoli del colosso!

Da diversi mesi non si fa che parlare della possibilità di assistere al lancio di un pieghevole Samsung “low cost“. A seguire, le notizie hanno riferito che il dispositivo in questione sarebbe potuto essere proprio il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 3 e, a quanto pare, sembra essere proprio così.

In base alle novità più recenti, il colosso sudcoreano potrebbe avere intenzione di proporre il suo pieghevole a conchiglia a un costo più basso rispetto a quello stabilito al lancio del primo Samsung Galaxy Z Flip.

Infatti, il modello da 128 GB dovrebbe essere proposto a un costo di circa 1.029,00 euro; il modello da 256 GB, invece, dovrebbe essere lanciato a un prezzo di 1.109,00 euro. La differenza rispetto al modello precedente sarà di circa 400,00 euro in meno.

Notizie meno favorevoli per gli interessati al Galaxy Z Fold 3. Il dispositivo potrebbe essere disponibile a un prezzo pari a 2.009,00 euro per la versione da 256 GB e a 2.099,00 euro per il modello da 512 GB.

I costi qui riportati potrebbero però non corrispondere a quelli ufficiali, i quali saranno noti soltanto durante la presentazione dei dispositivi che avverrà durante l’evento Galaxy Unpacked dell’undici agosto.