Postepay e conti svuotati: il messaggio phishing da tenere d'occhio

Sono tantissime le dimostrazioni di come le truffe abbiano pian piano coinvolto anche gli utenti più esperti. Non si tratta dunque più di una questione che riguarda solo le persone meno avvezzi al mondo del web e a tali problematiche che vi girano intorno. Secondo quanto riportato infatti ci sarebbero tantissime truffe anche in questo periodo, le quali andrebbero ad abbattersi soprattutto sugli utenti Postepay.

Ciò non significa di certo che questi sono i meno protetti dalla propria filiale, ma semplicemente che sono i più numerosi lasciando dunque più spiragli di successo alle truffe. I tentativi di phishing, quelli che cercano di ottenere le credenziali di accesso ai conti correnti, starebbero quindi arrivando in quantità industriale proprio come l’ultimo messaggio segnalato.

Postepay: questo è il messaggio a cui tutti dovrebbero stare molto attenti

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :