Iliad ha deciso di confermare anche nei primi giorni di Agosto la sua migliore tariffa di sempre, la Flash 120. Questa promozione è oramai divenuta famosa tra il pubblico e tra gli addetti ai lavori grazie alla sua convenienza. Al costo di 9,99 euro al mese i clienti ricevono consumi senza limiti per chiamate e SMS più 120 Giga internet.

Iliad, le reti 5G e due servizi gratis con la nuova tariffa

La Flash 120 è senza dubbio la migliore tariffa del momento per quanto concerne costi e soglie di consumo. Al tempo stesso, però, la ricaricabile rappresenta anche un ottima soluzione grazie a tre servizi completamente a costo zero.

I clienti che si affidano alla Flash 120 in primo luogo potranno beneficiare delle chiamate senza limiti verso l’estero. Gli utenti Iliad che optano per questa tariffa avranno quindi la possibilità di comunicare con amici e parenti in diverse nazioni del mondo senza costi aggiuntivi rispetto alla ricaricabile di riferimento. La lista delle nazioni previste da Iliad contiene più di 60 Stati.

Altro vantaggio per i clienti di Iliad è la segreteria telefonica a costo zero. Il gestore francese ha deciso di differenziare la sua strategia commerciale rispetto a TIM, Vodafone e WindTre. Ecco quindi che l’ascolto delle registrazioni dalla segreteria non prevede costi extra sulla ricaricabile.