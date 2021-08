Coronavirus: nuovo boom di contagi ad Ottobre? Ecco le nuove previsioni

Ma allora, cosa ci aspetta ad Ottobre per quanto riguarda i contagi dovuti al Coronavirus? A rispondere vi è Giovanni Di Perri, Direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale “Amedeo di Savoia” di Torino. “A conti fatti, anche una risposta parziale al vaccino potrebbe scongiurare le manifestazioni gravi. Al momento è un dato che balla un po’, sappiamo che la doppia vaccinazione protegge dall’ospedalizzazione in maniera molto valida mentre c’è il passaggio da una a due dosi in cui vediamo qualche infezione in più. Però, in questo momento, ci sono tre fattori consequenziali da considerare: si infettano soprattutto i non vaccinati”, afferma Di Perri. Ma ci sono delle eccezioni, come gli ultra60enni non vaccinati e giovani. “Speriamo che si mantenga questo equilibrio che dovrebbe migliorare con l’aumento della copertura vaccinale e vivere un autunno molto diverso da quello precedente. La possibilità che emerga una variante che sia molto poco sensibile ai vaccini è qualcosa che dobbiamo tenere in considerazione”.

