Android: 15 applicazioni e giochi del Play Store ora gratis per tutti

Parlare di un sistema operativo come Android equivale a farlo per quanto riguarda una delle più grandi realtà che il panorama web possa aver mai visto nascere negli anni. Si tratta infatti di un sistema operativo che ha percorso strade impensabili arrivando a conquistare la vetta in tutto il mondo.

Sono oltre 2,5 miliardi le persone che utilizzano questo sistema operativo sul proprio smartphone, riuscendo dunque ad ottenere uno dei suoi aspetti migliori che risulta senza dubbio la versatilità. Android può anche basarsi sull’appoggio di Google, che è stata in grado di implementare modifiche importanti anche ad un’area in particolare come il Play Store. Proprio qui sono arrivati tanti nuovi titoli tra applicazioni e giochi, e proprio per questo molti utenti vi si stanno focalizzando. Nelle ultime ore ecco una nuova offerta, la quale comprende più titoli a pagamento ma questa volta totalmente gratis e per un periodo limitato.

Android, solo oggi ci sono ben 15 titoli a pagamento gratis sul Play Store di Google