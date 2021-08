L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente deciso di prorogare, fino al prossimo 15 agosto 2021, salvo altri cambiamenti, la propria offerta denominata Special Flash con ben 140 GB inclusi.

La tariffa in questione dispone di 130 Giga di internet in 4G per i primi due mesi, di internet fino al secondo mese, dal terzo invece saranno 140GB. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

1Mobile proroga la propria offerta con 140 GB fino al 15 agosto 2021

Come anticipato poco fa, l’offerta comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori italiani, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 GB di traffico internet, che a partire dal terzo mese diventano 140 GB al prezzo di 9.99 euro al mese. L’eventuale traffico non consumato non potrà essere utilizzato per il mese successivo.

La Special Flash è attivabile da tutti i nuovi clienti, sia in portabilità che per quelli che richiedono un nuovo numero. Inoltre, questa promo è usufruibile anche all’estero secondo la normativa vigente sul roaming europeo senza limitazione, stando a quanto dichiarato dall’operatore virtuale. 1Mobile utilizza la stessa copertura di Vodafone ed offre una velocità di navigazione massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

La promozione appena prorogata prevede un costo di attivazione completamente gratuito per tutti coloro i quali richiedono il passaggio del loro numero da altri gestori, eccetto Vodafone. Per chi proviene dall’operatore rosso, infatti, è previsto un entry fee pari a 5 euro. Infine, per l’attivazione viene richiesta una spesa di 10 euro che corrisponde alla spedizione ed alla scheda SIM. Visitate il sito ufficiale per maggiori informazioni.