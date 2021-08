WhatsApp: trucco esclusivo per spiare gli utenti e il partner in chat

Saranno passati tanti anni dalla prima volta che WhatsApp arrivo nelle mani degli utenti su uno smartphone. Oggi non è cambiato praticamente nulla per quanto riguarda i principi fondamentali di questa piattaforma, la quale infatti continua a dominare grazie alla messaggistica istantanea. Esistono tantissime altre funzioni interessanti che riescono a battere la concorrenza, le quali però non concedono quello che tutti vorrebbero. Stiamo parlando dello spionaggio, pratica che gli utenti desiderano da diversi anni ma che ovviamente WhatsApp non concederà.

In realtà nacquero tempo addietro alcune applicazioni in grado di ficcare il naso negli affari altrui, le quali sono state prontamente eliminate. Ad oggi però sembra che ci sia un’altra soluzione molto valida che andrebbe a spiare le persone ma solo per quanto riguarda i loro movimenti all’interno della chat.

WhatsApp: questa è la nuova applicazione che consente di spiare le persone in entrata in uscita

Se oggi volete spiare una o più persone su WhatsApp basta scaricare un’applicazione dal web di terze parti. Si tratta di Whats Tracker, il nome che di certo qualcuno avrà già sentito in giro ultimamente visto il grande successo della piattaforma.

Basta scaricare questa applicazione dal web e tenerla attiva sullo smartphone, scegliendo una o più persone che si vogliono monitorare durante una giornata. In questo modo potrete avere tutte le informazioni necessarie, soprattutto quando le persone da voi spiate decideranno di entrare o uscire da WhatsApp. Sarà quindi questo è il modo perfetto per scoprire l’orario preciso di entrata o di uscita di ognuno di loro.