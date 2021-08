WhatsApp: aggiornamento totalmente nuovo con una novità molto attesa

La grande abilità di un’applicazione come WhatsApp, che da diversi anni ha cambiato il metodo di comunicazione tra le persone, è quella di aggiornarsi di continuo con tante novità. Stiamo parlando infatti di una piattaforma che viene utilizzata giorno dopo giorno da tutti gli utenti del mondo o quasi, indifferentemente dall’età.

WhatsApp è quindi anche un grande punto di incontro per tutti, qualcosa in comune che prescinde da quale sia la parte del mondo in cui vi trovate. I tanti aggiornamenti poi hanno migliorato ulteriormente qualcosa che già sembrava perfetto, includendo funzionalità inedite per qualsiasi tipo di applicazione concorrente. Durante le ultime settimane si sta parlando molto dei nuovi aggiornamenti, mentre gli utenti stanno ancora imparando ad utilizzare gli ultimi. Ricordiamo infatti che durante gli ultimi mesi WhatsApp ha implementato la possibilità di velocizzare le note vocali fino al doppio della velocità.

WhatsApp: stanno per arrivare alcuni aggiornamenti molto interessanti per il futuro

Secondo quanto riportato dalle notizie trapelate sul web ultimamente, ci starebbe parlando di un nuovo aggiornamento che riguarderebbe WhatsApp in futuro. Quest’ultimo potrebbe portare una delle funzioni più desiderate dagli utenti negli ultimi anni, ovvero quella di utilizzare un solo account su più dispositivi in contemporanea. La funzione multi dispositivo potrebbe quindi arrivare a breve con un nuovo aggiornamento che permetterà di utilizzare fino a quattro dispositivi.

Si parla poi anche di un altro aggiornamento che vedrà in futuro WhatsApp conservare le conversazioni senza dover fare per forza di cose un backup di continuo. In poche parole quella che è la funzione principale di Telegram, potrebbe diventare parte anche di WhatsApp.