Per tutti gli utenti TIM che vogliono navigare in tranquillità con le ultime reti di quinta generazione è arrivata un’interessante iniziativa. Il noto operatore telefonico offrirà infatti l’abilitazione alla connettività 5G a tutti gli utenti che attiveranno una delle offerte appartenenti alla serie TIM xTe Unlimited.

Con le offerte TIM xTe Unlimited l’abilitazione al 5G è gratuita

L’operatore telefonico TIM ha da poco comunicato che fino al prossimo 31 agosto 2021 offrirà gratuitamente ad alcuni utenti l’abilitazione alla nuova connettività di quinta generazione. Nello specifico, potranno usufruire di questa iniziativa tutti gli utenti che arriveranno una delle offerte appartenenti alla serie TIM xTe Unlimited. Vi ricapitoliamo qui di seguito cosa offrono queste offerte.

TIM xTe Unlimited L

Questa offerta include, ad un prezzo mensile di 18,99 euro al mese, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e Giga illimitati (fino a 2 Gbps in download con connettività 5G e fino a 700 Mbps in download con connettività 4G).

TIM xTe Unlimited X

In maniera analoga alla precedente offerta, quest’ultima include sempre Giga illimitati per navigare, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri (sia fissi che mobile nazionali) ed SMS illimitati verso tutti. Il costo mensile per averla, tuttavia, è di 19,99 euro.

TIM xTe Unlimited XL

Chiudiamo infine con quest’ultima offerta che include anch’essa Giga illimitati per navigare, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo, questa volta, è ancora maggiorato rispetto alle altre offerte, con un importo di 24,99 euro al mese.