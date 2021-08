Telegram lancia l'aggiornamento che distrugge subito WhatsApp

Anche oggi si parla tanto di Telegram, applicazione che lotta ogni giorno per battere WhatsApp e che ultimamente avrebbe recuperato qualche utente.

Il centro del discorso di oggi però riguarda il nuovo aggiornamento, il quale arriva a migliorare diversa delle funzioni già esistenti all’interno della piattaforma.

Telegram: il nuovo aggiornamento batte WhatsApp a mani basse

Videochiamate di gruppo e sfondi animati

Videochiamate di gruppo

• Avvia videoconferenze di gruppo dalle chat vocali in qualsiasi gruppo.

• Condividi il tuo schermo o il video dalla tua fotocamera con un massimo di 30 partecipanti (il limite sarà presto aumentato).

• Parla con un numero illimitato di partecipanti senza la parte video.

• Crea chat vocali dal profilo di qualsiasi gruppo in cui sei amministratore.

• Le videochiamate di gruppo sono supportate nativamente su tutti i dispositivi, compresi iPad e laptop.

Sfondi animati

• Scopri gli sfondi animati per le chat – per la prima volta in un’app di messaggistica! Questi sfondi sfumati multicolore sono generati con un algoritmo e si muovono in modo meraviglioso ogni volta che invii un messaggio.

• Crea i tuoi sfondi nelle Impostazioni di Aspetto selezionando combinazioni uniche di colori e applicando uno tra decine di modelli.

• Condividi i tuoi sfondi animati con amici e familiari per fargli scoprire un nuovo livello di esperienza di messaggistica.

• Scegli tra decine di nuovi splendidi sfondi animati in Impostazioni di Aspetto > Sfondo chat.

• È possibile intravedere gli sfondi sia nella parte alta che in quella bassa della chat.

Animazioni per l’invio di messaggi

• Invia messaggi con animazioni migliorate – il tuo testo inserito si trasforma dolcemente nella bolla del messaggio mentre vola nella chat.

• Gli sticker e le emoji animate che invii saltano nella chat direttamente dal pannello degli sticker.

Altre icone app

• Cambia l’icona della tua app con uno dei nuovi loghi sfumati in Impostazioni > Aspetto.

Promemoria per le informazioni di accesso

• Conferma che il tuo numero di telefono è aggiornato grazie al nuovo avviso che compare nelle Impostazioni.

• Ora riceverai una notifica da Telegram ogni volta che le tue impostazioni della Verifica in due passaggi vengono modificate.