Oltre ai nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip2, il prossimo 11 agosto, nel corso di un evento “Unpacked”, Samsung dovrebbe annunciare anche i suoi nuovi Galaxy Buds 2.

Di quesi auricolari TWS sappiamo ormai tutto, o quasi. Conosciamo la maggior parte delle caratteristiche, il design e i colori disponibili. Mancavano ancora informazioni sul prezzo di vendita. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli.

Samsung: stanno per arrivare le Galaxy Buds 2

A colmare anche questa “lacuna” nei leak ci ha pensato qualche giorno fa il sito Winfuture, solitamente ritenuto una fonte attendibile. Qualora anche in questo caso le sue informazioni si rivelassero esatte, i Galaxy Buds 2 avranno un costo di 172,90 euro, IVA inclusa. Attualmente, i Galaxy Buds Pro si trovano a circa 170 euro ma il loro prezzo di listino al lancio è stato ci circa 229 euro. I Galaxy Buds+, considerabile la generazione precedente di questo modello, sono stati lanciati a 170 euro.

I nuovi Galaxy Buds 2 di Samsung dovrebbero essere realizzati in quattro diverse varianti di colore e supportare la cancellazione attiva del rumore (ANC), nonostante rumor precedenti che escludessero la presenza di questa funzionalità. Tra le altre caratteristiche, il case dovrebbe avere una batteria integrata da 472 mAh mentre quella degli auricolari dovrebbe essere di 61 mAh per unità.

Vi ricordo che la presentazione è attesa per mercoledì 11 agosto alle ore 16:00 CEST, per scoprire le ultime novità tecnologiche progettate per aiutare le persone a vivere appieno ogni momento, indipendentemente da dove si trovino. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla Newsroom Samsung e su Samsung.com.