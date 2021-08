Nel corso delle prossime settimane sono attese tante serie tv in entrata sul catalogo di Netflix. L’attesa più alta senza ombra di dubbio è rivolta per i nuovi episodi de La casa di carta. Dopo più di un anni, la produzione spagnola è pronta a tornare sul piccolo schermo per gli episodi che concluderanno il ciclo narrativo.

La casa di carta, a Settembre e Dicembre i nuovi episodi

La produzione de La casa di carta in questo 2021 è stata caratterizzata dai ritardi legati alla pandemia. A causa dei protocolli sanitari imposti dal Covid, l’uscita della serie tv è stata rinviata rispetto alla scorsa primavera.

Nel mese di Giugno è arrivata da Netflix la notizia sulla fine delle riprese. A seguito di questo annuncio, Netflix ha anche pubblicato una locandina promozionale a sancire il prossimo arrivo della serie tv.

Sempre Netflix ha reso note le date chiave per la messa in onda della serie tv. La casa di carta avrà una quinta stagione divisa in due parti. La prima parte della quinta stagione arriverà tra un mese esatto, il prossimo 3 Settembre 2021.

Per la seconda parte de La casa di carta con gli episodi che chiuderanno una delle produzioni internazionali più popolari di sempre, gli appassionati dovranno invece attendere il mese di Dicembre. Le sorprese per gli appassionati non sono finite: la serie tv continuerà ad essere presente anche nel futuro della piattaforma. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, Netflix è già al lavoro per possibili spin off de La casa di carta da proporre a partire dal 2022.