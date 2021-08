Dopo Honor, che lo scorso mese ha annunciato Honor 50 Pro dotato di una batteria da 4.000mAh con supporto alla ricarica da 100W, anche Huawei ha ottenuto in Cina la certificazione di un nuovo caricabatterie da 100W.

Il modello in questione è il HW-200500C00 anche se al momento non e noto e se quando Huawei lancerà uno smartphone con supporto alla ricarica da 100W anche se, vista questa certificazione, potrebbe avvenire in un futuro non troppo lontano.

Huawei: certificato in Cina un nuovo caricabatterie

Sia il Huawei P50 che il P50 Pro, annunciati nei giorni scorsi, arrivano ad una velocità di ricarica cablata massima di 66W. Il primo ha una batteria da 4.100mAh, il modello Pro ha una 4.360mAh che supporta anche la ricarica wireless da 50W. Entrambi sono anche molto simili dal punto di vista del design agli ultimi Honor 50, in modo particolare il modulo posteriore a due “isole” circolari.

Per quanto riguarda i sistemi di ricarica, tuttavia, i produttori cinesi di smartphone stanno rafforzando sempre di più la loro collaborazione volta a stabilire nuovi standard comuni e alternativi a quelli occidentali.

Qualche settimana fa è trapelata la notizia che le principali aziende cinesi starebbero lavorando anche ad un inedito standard dedicato alla ricarica rapida. Si tratta del UFCS (Universal Fast Charging Specification), nato dalla collaborazione tra Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi e l’Institute of Information and Communications Technology cinese. A questo punto, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire nuovi dettagli, noi ovviamente vi terremo informati.