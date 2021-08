È da diversi mesi, ormai, che l’operatore virtuale di Vodafone propone l’iniziativa nota con il nome di ho. Più passi che Giga, che permette di guadagnare un premio in base ai passi (e di conseguenza ai Giga Passi) ottenuti. Per il mese di agosto 2021, in particolare, ho. Mobile ha deciso di rinnovare questa interessante iniziativa proponendo nuovi premi.

ho. Più passi che Giga: ecco i nuovi premi offerti da ho. Mobile

Come già accennato, l’operatore virtuale di Vodafone sta proponendo da diverso tempo l’iniziativa denominata ho. Più passi che Giga che permette di ottenere un premio (come sconti e bonus) in base ai passi effettuati. Per il mese di agosto 2021 ho. Mobile ha rinnovato questa iniziativa.

Nello specifico, per questo mese gli utenti che aderiranno a ho. Più passi che Giga potranno ottenere un buono sconto presso CisalfaSport. Agli utenti che parteciperanno all’iniziativa, verrà fornito un codice promozionale per ottenere uno sconto pari al 20% sull’acquisto dei prodotti distribuiti presso i punti vendita CisalfaSport o direttamente sullo store ufficiale dell’azienda.

Il codice sconto sarà utilizzabile dal 1 settembre al 30 settembre 2021 e, per monitorare l’andamento dell’iniziativa, basterà scaricare l’applicazione ufficiale di ho. Mobile. Vi ricordiamo che, oltre a ho. Più passi che giga, l’operatore virtuale ha da poco lanciato una nuova offerta. Si tratta dell’offerta denominata Ciaho. che include minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 70 GB di traffico dati e 300 minuti di chiamate internazionali verso oltre 37 paesi stranieri. Tra questi, sono ad esempio inclusi il Brasile, l’Australia, il Regno Unito e la Grecia.