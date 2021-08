Doogee N40 Pro: il nuovo budget phone fa la sua entrata ad effetto su Aliexpress

Aliexpress, il famoso servizio di negozi online formato da piccole imprese cinesi, ha da poche settimane accolto il nuovo budget phone denominato Doogee N40 Pro. Per chi non ne avesse mai sentito parlare: Doogee è una compagnia nata nel marzo del 2013, in Spagna. La base strategica e progettuale risiede in Spagna, mentre la produzione appartiene alla Cina. Questa si impegna e si prende cura della progettazione e commercializzazione di smartphone ad alte prestazioni, mantenendo un ottimo rapporto qualità prezzo. Tornando a noi: quanto costa ora il nuovo dispositivo a seguito della promozione? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Doogee N40 Pro: la grande promo e le caratteristiche

Il dispositivo Doogee N40 Pro è caratterizzato da un design classico con uno schermo da 6,52 pollici con notch a goccia. Ha poi un valore aggiunto, nonché la cover posteriore in simil pelle dotata di grande inserto rettangolare che include la quadrupla fotocamera posteriore. Con i suoi 9,9 millimetri, lo spessore è limitato, eppure DOOGEE N40 Pro ospita una batteria da 6.380 mAh, con sistema di ricarica rapida a 24 watt ed ottima autonomia.