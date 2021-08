La terza stagione di Come Vendere Droga Online (in fretta) è stata presentata in anteprima su Netflix all’inizio di questa settimana. Si basa sulla vera storia di Maximilian Schmidt, un giovane tedesco che ha fondato un impero della droga su Internet dalla sua camera da letto da ragazzo, secondo Netflix.

Anche se non c’è un annuncio ufficiale in merito allo stesso, tuttavia, sono numerose le indicazioni che ci portano ad una quarta stagione di “How to Sell Drugs Online (Fast)” in inglese.

Quando il programma è stato esteso per una terza stagione a luglio 2020, si diceva che fosse lo spettacolo tedesco originale più popolare dello streamer, secondo Netflix. Nonostante il fatto che il finale della terza stagione sia apparso per la prima volta come una conclusione della serie, ci lascia in sospeso con la possibilità che Moritz possa uscire di prigione.

Come vendere droga online (in fretta) Stagione 4

“Come Vendere Droga Online” deve ancora essere annunciato ufficialmente da Netflix, ma riteniamo che ci sia un’alta possibilità che venga esteso per una quarta (e probabilmente ultima) stagione.

Cosa succede nella terza stagione di Come vendere droga online? Sta agli studenti scegliere se uccidere o meno Maarten nella conclusione della terza stagione, che dura per la maggior parte dell’episodio.

I terribili omicidi a cui Moritz ha assistito Maarten fanno sembrare che possa essere ucciso. Ma dopo aver indotto i suoi amici ad andarsene, Moritz lascia sopravvivere Maarten e gli dà cinque minuti per scappare prima di contattare la polizia e arrendersi. È probabile che Maarten sia grato a Moritz per avergli salvato la vita.

I fan di “How to Sell Drugs Online (Fast)” saranno entusiasti di apprendere che Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord, una serie originale Netflix narra la storia originale che ha spinto alla creazione della serie, uscirà martedì 3 agosto.