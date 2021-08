Aumenti operatori telefonici: Tim, Vodafone e Wind TRE alzano i prezzi

Periodicamente purtroppo accade che i vari operatori di telefonia mobile decidano di aumentare i prezzi delle offerte. In questo caso uno di quelli che finisce costantemente sotto la luce dei riflettori e Vodafone, il provider più famoso di tutti. Gli utenti ora però non sarebbero proprio pronti ad elogiarlo, in quanto si ritroveranno a pagare un prezzo superiore per via delle rimodulazioni.

Ci saranno i fatti dei cambiamenti con delle modifiche unilaterali che riguarderanno più tariffe. È stato pertanto inviato un SMS a tutti i clienti che saranno interessati dal cambiamento, con un comunicato da parte di Vodafone che avvisa tutti in merito agli aumenti che saranno previsti per i mesi successivi. Ecco il messaggio in questione:

“per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal primo rinnovo successivo al 21 Febbraio 2021 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese. Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 entro il 21/02.”

Vodafone: ecco tutte le offerte che saranno interessate dalle rimodulazioni

Questa situazione è ormai abituale per tutte le persone che hanno una promozione telefonica attiva. Sono anni infatti che le lamentele proseguono. Ecco dunque previsti quindi degli aumenti pari a circa 1,99 € per tutte le offerte che saranno oggetto di rimodulazione. In basso trovate la lista completa con tutte le promo che subiranno dei rialzi: