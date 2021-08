Qualche tempo fa vi avevamo parlato dell’imminente arrivo di alcune rimodulazioni per alcuni clienti del noto operatore telefonico arancione e ora è arrivato il momento. A partire dal mese di agosto 2021, infatti, arriveranno dei nuovi aumenti (con un importo variabile tra i 2 euro e i 4 euro) riguardanti alcune offerte di rete fissa di WindTre.

WindTre: da agosto 2021 partono gli aumenti per alcune offerte di rete fissa

Come già accennato, a partire da questo mese alcuni clienti vedranno aumentare la propria bolletta relativa alle offerte di rete fissa dell’operatore telefonico arancione. In particolare, WindTre applicherà un aumento che potrà variare dai 2 euro ai 4 euro. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito web mondomobileweb, l’operatore fornirà agli utenti coinvolti uno sconto pari sempre a 2 euro o a 4 euro fino però al completamento del pagamento rateizzato del modem incluso nell’offerta attivata.

Per il momento non conosciamo con esattezza quali sono le offerte di rete fissa realmente coinvolte da queste rimodulazioni. L’operatore telefonico WindTre aveva comunque cominciato ad avvertire i propri utenti coinvolti a partire dal mese di giugno 2021 con delle comunicazioni. Su quest’ultime, in particolare, è stata riportata la causa che ha comportato questi aumenti, ovvero “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta”, con la necessità di consentire a WINDTRE di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato”.

Vi ricordiamo comunque che, oltre agli aumenti, WindTre sta anche proponendo alcune iniziative molto interessanti. Ad alcuni suoi clienti di telefonia mobile, in particolare, l’operatore sta offrendo l’abilitazione al 5G in regalo.