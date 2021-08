Tra le esigenze più particolari in una relazione di coppia spesso vi è la necessità di leggere le conversazioni del proprio partner su WhatsApp. Sono sempre di più in ordine numerico le persone che cercano di leggere le comunicazioni del proprio lui o della propria lei, spinte anche dalla ricerca di prove che potrebbero far pensare ad alcuni tradimenti.

WhatsApp, per spiare il partner si può sfruttare questo inedito trucco

La lettura delle conversazioni consente di verificare con mano e con un certo grado di attendibilità se un tradimento è reale oppure no. Le tecniche in questo caso sono disparate. La più semplice ovviamente è quella che porta alla lettura diretta delle chat in entrata dallo smartphone altrui.

Questo sistema rappresenta il modo più rudimentale per spiare il proprio partner, un modo efficace ma non nella totalità dei casi. Si deve considerare, infatti, anche una dinamica: chi ha dei messaggi da nascondere, tende ad eliminare ogni genere di prova dal suo smartphone.

Per poter avere risultati più attendibili si può optare per un secondo metodo, altrettanto semplice, caratterizzato dall’utilizzo della piattaforma WhatsApp Web. Grazie all’estensione desktop della chat è possibile effettuare la sincronizzazione di tutti i messaggi di un profilo da uno smartphone ad un dispositivo fisso. Basta quindi avere per pochi secondi il possesso del device del partner, per creare una copia dei suoi messaggi su un computer.

Il sistema garantito da WhatsApp Web assicura anche un altro importante vantaggio. Le conversazioni infatti saranno aggiornate in tempo reale.