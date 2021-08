WhatsApp: per un motivo incredibile gli utenti abbandonano l'account

Tante novità hanno interessato WhatsApp ultimamente, in modo da attirare di nuovo tutti quegli utenti che avevano deciso di abbandonare. Qualcuno però avrebbe preso una strada totalmente diversa scegliendo un’applicazione diversa, la quale risponderebbe al nome di Telegram. In realtà i principi sono sempre gli stessi, ovvero quelli basilari della messaggistica istantanea che non passano ovviamente mai di moda vista la grande utilità.

Allo stesso tempo c’è da constatare che WhatsApp ha perso qualche utente di troppo nell’ultimo periodo, proprio per mano di Telegram. In realtà, come fanno sapere gli utenti, ci sarebbero vari motivi dietro l’abbandono della celebre piattaforma colorata di verde. Uno di questi sarebbe riconducibile all’annuncio dell’aggiornamento della privacy, il quale fu fatto già durante i primi giorni del 2021. Erano tantissimi coloro che credevano che WhatsApp sarebbe cambiato concedendo i dati a chissà quale altra piattaforma, mentre invece sarebbero stati dati a Facebook che è proprietaria dell’app. Non è però solo questo il motivo scatenante del grande esodo che ha interessato WhatsApp ultimamente.

WhatsApp: ecco l’altro motivo per cui gli utenti abbandonano l’account

Oltre alle tante vicissitudini di cui si parla ormai frequentemente, sembra che gli utenti abbiano scelto di abbandonare WhatsApp per un motivo in particolare. Le troppe truffe stanno infatti tenendo sulle spine le persone da diverso tempo, anche quelle più esperte. Proprio per questo, vista la percentuale del 5% di truffe presente su Telegram, gli utenti di WhatsApp hanno deciso di fare questo cambio.

Almeno per il momento sembra essere questa l’inflessione, la quale potrebbe variare nei prossimi mesi.