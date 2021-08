L’operatore virtuale Spusu ha recentemente comunicato di aver prorogato il portafoglio delle proprie offerte fino al prossimo 31 agosto 2021. L’offerta tariffaria Spusu 50, disponibile per tutti i nuovi e già clienti Spusu al prezzo di 5,98 euro al mese, è stata prorogata ancora una volta.

Per sottoscrivere Spusu 50 non è previsto alcun costo di attivazione, ma i nuovi clienti devono comunque sostenere il prezzo della nuova SIM ricaricabile, pari a 9,90 euro con spedizione inclusa. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Spusu ha prorogato le proprie offerte fino al 31 agosto 2021

Spusu 50 si compone ogni mese di 2000 minuti di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati a un prezzo di 5,98 euro al mese su carta di credito o conto corrente. Si specifica inoltre che i rinnovi mensili dell’offerta avvengono in automatico, 3 giorni prima dell’inizio del primo periodo di fatturazione.

Il cliente può comunque decidere di cambiare la modalità di pagamento accedendo al proprio profilo o contattando il servizio clienti. In caso di ricarica manuale, i tagli disponibili sono quelli di 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 50 euro. Tra i metodi di pagamento disponibili, dal mese di Aprile 2021 è possibile scegliere anche PayPal, valido per l’acquisto delle offerte e per la ricarica manuale della SIM.

Tutte le offerte proposte da Spusu prevedono l’accesso ai servizi VAS a sovrapprezzo disattivato di default, tuttavia il cliente può decidere di rimuovere il blocco tramite il suo profilo. Se il cliente consuma tutti i minuti disponibili, le chiamate internazionali vengono tariffate ad un costo di 10 centesimi di euro al minuto, mentre gli SMS ad un prezzo di 7 centesimi di euro ciascuno. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire nel dettaglio tutte le offerte.