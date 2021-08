Le offerte della gamma Creami Relax proposte dall’operatore virtuale PosteMobile, di recente attivo su rete Vodafone per tutti i nuovi clienti, sono state ufficialmente prorogate fino al 4 Settembre 2021, salvo ulteriori cambiamenti.

Più precisamente, PosteMobile è un operatore virtuale Full MVNO che per le nuove attivazioni effettuate dal 24 Giugno 2021 in poi utilizza la rete Vodafone in 2G, 4G e 4G+ fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

PosteMobile proroga le proprie offerte Creami Relax fino al 5 agosto 2021

Cominciando con Creami Relax 20, si specifica in primo luogo che questa offerta è disponibile in due varianti: una con pagamento una tantum per 6 mesi (che poi diventa mensile) e un’altra con pagamento mensile fin da subito. La prima, denominata Creami Relax 20 Special, prevede ogni mese 20 Giga di traffico internet mobile e credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Per questa versione dell’offerta, inizialmente è previsto un costo di 36 euro una tantum addebitato in anticipo per i primi 6 mesi, ma a partire dalla settima mensilità l’addebito dei rinnovi diventa mensile e il prezzo sarà pari a 6 euro al mese. La seconda variante, denominata semplicemente Creami Relax 20, prevede invece 10 Giga di traffico dati ogni mese e credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

In questo caso, i rinnovi dell’offerta avvengono mensilmente fin dall’inizio, con un prezzo decrescente ogni tre mesi: per i primi tre rinnovi 8 euro al mese; a partire dal quarto rinnovo 7 euro mensili, mentre dal settimo rinnovo in poi 6 euro al mese. Si passa poi all’offerta tariffaria Creami Relax 100, che ogni mese si compone di credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 80 Giga di traffico dati che diventano 100 Giga dalla 13° mensilità. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli in merito alle offerte.