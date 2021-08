Il mese di Agosto da sempre si presenta come un periodo molto ricco di offerte per la telefonia mobile. Nel corso delle prossime settimane i principiali operatori si sfideranno a colpiti di iniziative e prezzi da ribasso. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre già hanno presentato alcune loro offerte.

Operatori: ad Agosto le migliori offerte di TIM, Vodafone, Iliad, WindTre

La prima rilevante proposta è quella di TIM con la sua iniziativa TIM Gold Pro. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno consumi no limits per chiamate, SMS e 70 Giga internet al vantaggioso prezzo mensile di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La battaglia tra gli operatori italiani è portata avanti anche da Vodafone. Il gestore inglese conferma la sua strategia delle ultime settimane, con la tariffa Special 100 Giga. In questo caso, gli abbonati ricevono 100 Giga per la navigazione di rete con chiamate illimitate verso tutti e SMS infiniti da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il rinnovo sarà di 9,99 euro.

Contro Vodafone e TIM si schiera Iliad. Nella lotta tra gli operatori, il provider francese conferma la Flash 120. Il pacchetto del gestore anche in questo caso è lo stesso. Gli utenti avranno consumi senza limiti per i minuti e i messaggi con ben 120 Giga per navigare liberamente in internet. Solito vantaggio per il prezzo: per tutti i nuovi abbonati, il costo sarà di 9,99 euro.

L’ultima occasione è poi quella di WindTre con la sua WindTre Star+. Il pacchetto del gestore arancione prevede un costo di 7,99 euro con chiamate no limits, SMS verso tutti e 70 Giga internet.