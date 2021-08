Netflix, The Umbrella Academy ritorna: arrivano nuove notizie

Su Netflix ci sono alcune serie TV che stanno prendendo il sopravvento o che l’hanno fatto durante gli scorsi anni. Tra le ultime, nonché tra le più seguite in assoluto, c’è la famosa serie televisiva The Umbrella Academy. La famosa serie che è partita ufficialmente nel 2019, tornerà a raccontare le vicende dei fratelli Hargreeves.

Questi, dopo aver fermato l’apocalisse, avranno il compito di incontrare la nuova Accademia, quella creata dal padre che in tanti credevano morto. La Sparrow Academy dunque sarà la novità per i protagonisti della serie prossimamente.

The Umbrella Academy ritorna su Netflix: ecco i dettagli ma soprattutto notizie sulle date

Tutte le persone che stanno attendendo con trepidazione la data ufficiale del ritorno della serie, dovranno aspettare ancora un po’. Non sono state infatti lanciate sul web delle conferme, con l’arrivo effettivo che secondo le ultime voci dovrebbe arrivare entro la fine del 2021 o meglio entro l’inizio del 2022. Nel bel mezzo della Geeked Week di Netflix sembra che siano stati rivelati i titoli della nuova season:

Episodio 1: Meet the Family

Episodio 2: World’s Biggest Ball of Twine

Episodio 3: Pocket Full of Lightning

Episodio 4: Kugelblitz

Episodio 5: Kindest Cut

Episodio 6: Marigold

Episodio 7: Auf Wiedersehen

Episodio 8: Wedding at the End of the World

Episodio 9: Six Bells

Episodio 10: Oblivion

Non ci sono di certo notizie importanti come ad esempio una data ufficiale, ma sembra che il tempo verso la nuova stagione si sia ridotto. Tutti ora non aspetto un altro di sapere quale sarà l’impatto dell’incontro tra le due accademie. Non resterà che scoprirlo prossimamente.