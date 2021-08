La Casa di Carta 5: non ci sarà il ritorno in cui tutti speravano da tempo

Uno dei momenti più brutti per tutti coloro che seguono uno show qualsiasi alla TV, è quando questo finirà. Tutto ciò accade anche per quanto riguarda Netflix, piattaforma streaming che da qualche anno sta dominando in tutto il mondo entusiasmando il pubblico. All’interno di questa grandissima creazione sono presenti titoli di ogni genere e per tutta la cornice di pubblico che vi si abbona.

Uno degli show preferito dal pubblico è stato senza dubbio La Casa di Carta, serie televisiva che parla di alcuni rapinatori spagnoli in grado di mettere le mani su quantità di denaro enormi. Dopo la quarta stagione che ancora una volta ha lasciato tutti con il fiato sospeso, si attende il quinto capitolo della saga. Il grande successo ottenuto con le prime quattro stagioni potrebbe quindi essere replicato con la quinta, la quale diventa oggetto di indiscrezioni sempre più frequenti.

La Casa di Carta 5, la nuova stagione arriverà su Netflix in due capitoli diversi

Oltre alle tante notizia, qualcuno credeva che il personaggio più amato ovvero Nairobi potesse tornare dopo la sua morte. A smentire il tutto ci ha pensato lo stesso regista Jesus Comenar:

“Nairobi rappresentava in un certo senso il cuore della banda. E penso che avrebbe faticato a trovare il suo posto nel sequel, visto che è una stagione di scontro diretto. E Nairobi è sempre stata un personaggio diverso, un personaggio che non era per lo scontro diretto“.

Per quanto riguarda invece l’arrivo della quinta stagione, questo avverrà con due capitoli: il primo partirà il 3 settembre, mentre il secondo il 3 novembre.