Sono in molti a chiedersi a che ora uscirà la seconda stagione di Into The Night. Si tratta del seguito di una serie TV Netflix pazzesca. Se ancora non hai avuto modo di guardare gli episodi della season 1 meglio che ripari a questo danno. Stiamo parlando di un titolo che ha ottenuto un punteggio incredibile su Rotten Tomatoes. Into The Night deve essere preso in considerazione per forza e, credetemi, vi terrà incollati agli schermi fino alla fine.

Into The Night: alcune informazioni preliminari

Vediamo insieme alcune informazioni preliminari a favore di chi non ha ancora assistito a Into The Night stagione 1. Questa serie TV è una produzione Belga originale Netflix. La trama si basa sull’incredibile romanzo di fantascienza “The Old Axolotl” scritto da Jacek Dukaj.

Into The Night è una serie TV di genere thriller apocalittico fantascientifico. La storia si basa sull’esperienza di alcuni passeggeri di un volo notturno diretto a Bruxelles dirottato da un soldato italiano della NATO.

Quest’ultimo è a conoscenza di un fatto davvero inquietante. In pratica i raggi del sole provocano la morte di chiunque sia esposto alla loro luce. Ecco perché tutti i passeggeri iniziano una lotta alla sopravvivenza insieme al pilota che spingerà l’aereo lontano dal sorgere del sole.

Questa serie TV è composta da 6 episodi in totale, ciascuno della durata di 35-40 minuti circa. Into The Night season 1 è già disponibile su Netflix per tutti gli abbonati. Basta schiacciare play e così assistere a uno dei titoli sicuramente tra i migliori ad oggi realizzati. Ecco spiegata tanta aspettativa per la stagione 2.

A che ora esce la seconda stagione

Molti si stanno chiedendo a che ora uscirà la seconda stagione. Purtroppo ad oggi non sappiano il giorno in merito a quando Netflix la renderà disponibile ai suoi abbonati, figuriamoci l’ora.

Scherzi a parte, a malincuore dobbiamo dirvi nessuno è a conoscenza nemmeno dello stato delle riprese di Into The Night 2. Il Covid-19 ha rallentato tutto e quindi siamo rimasti solo con la conferma di Netflix che la seconda stagione si farà e uscirà a catalogo. Per il resto è ancora tutto working in progress.