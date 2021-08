Stando alle ultime indiscrezioni, Google Assistant, grazie ad un ulteriore potenziamento di Google Duplex, potrebbe migliorare ancora la propria capacità di effettuare prenotazioni al ristorante.

Google Duplex è una tecnologia di natural language processing che basa il proprio funzionamento sull’AI e che punta ad automatizzare numerose azioni che solitamente richiedono forme di interazione umana. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Google Assistant potrà prenotare per vostro conto al ristorante

Sebbene non ancora sfruttabile ovunque, Duplex è integrato in Google Assistant e, di conseguenza, nei dispositivi Android. Di recente, vi abbiamo anche parlato dell’arrivo della funzione di prenotazione al ristorante sugli smart display. Alla luce di quanto visto da VentureBeat, pare proprio che Big G stia testando una nuova funzione che permette agli utenti di aggiungere il proprio nome alla lista d’attesa di un ristorante tramite Duplex di Google Assistant.

La funzione è arrivata sul dispositivo di un membro del team di VentureBeat, che l’ha notata mentre stava cercando dei ristoranti tramite Google Maps. Tra i risultati di ricerca, sotto ai nomi di alcuni ristoranti, la fonte vedeva anche un tasto “Request to Join Waitlist”. Un tap sul tasto in questione apriva una finestra tramite la quale indicare il numero di persone ed l tempo di attesa laddove il ristorante avesse una lista d’attesa.

Una volta inserite queste informazioni e cliccato su “Continue”, Google Assistant si occupava di chiamare il ristorante per aggiungere il nome e il numero di telefono associati all’account Google alla lista d’attesa e, successivamente, di inviare notifiche testuali per informare l’utente dell’avvenuta prenotazione o meno. Allo stato attuale, questa funzione sembra parte di un test A/B, dunque non ancora oggetto di un roll out ampio. Vi terremo sicuramente aggiornati nelle prossime settimane.