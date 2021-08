Vodafone è tra i gestori più attivi nel corso di questa stagione estiva. Il provider inglese cerca di intercettare nuovi clienti, anche grazie ad offerte commerciali convenienti sotto tutti i punti di vista. Per ribaltare TIM e Iliad, Vodafone rilancia alcune sue offerte oramai classiche legate alla portabilità del numero da altro operatore.

Vodafone ribalta TIM e Iliad con queste tariffe

La prima promozione per gli utenti di Vodafone è la Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque più 100 Giga per internet. Il prezzo previsto per il rinnovo con pagamento ogni trenta giorni è di 8,99 euro.

La tariffa di Vodafone allo stato attuale rappresenta la migliore soluzione alternativa alla Flash 120 di Iliad. Tutti i clienti che desiderano attivare questa ricaricabile dovranno aggiungere esclusivamente una quota una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

I clienti di Vodafone che aderiscono all’iniziativa avranno inoltre anche una garanzia ulteriore. Il provider infatti assicura un costo bloccato almeno durante il primo semestre di abbonamento. Per l’attivazione è possibile chiedere ulteriori informazioni presso un negozio ufficiale del brand in Italia. Soltanto i clienti attuali di Iliad potranno effettuare l’attivazione della tariffa anche online.

Coloro che desiderano passare a Vodafone da TIM o da Iliad possono anche scegliere una seconda iniziativa: la Special 50 Giga. Questa ricaricabile si presenta con un pacchetto di consumi con 50 Giga per la connessione internet, chiamate e SMS illimitati. Il costo mensile è di 7,99 euro.