Novità non positive sono in arrivo per gli utenti di TIM. Anche per questa stagione estiva, il provider italiano ha previsto dei rincari sui costi per alcune tariffe legate alla telefonia mobile. Le promozioni colpite dalla tornata di rimodulazioni sono ancora una volta quelle relative alla portabilità del numero da altro operatore.

TIM, nuovi prezzi in arrivo per le tariffe low cost

Nel dettaglio, la rimodulazione dei costi di TIM riguarda tre tariffe per tutti i clienti che hanno effettuato il passaggio di rete da Vodafone, WindTre e Iliad. Le promozioni in questione sono: Supreme, Five IperGo, e Iron.

Per questa fascia di pubblico è ora previsto un aumento di prezzi pari a 2 euro al mese. I nuovi costi sono entrati in vigore per gli utenti di TIM all’inizio dell’estate e saranno validi a tempo indeterminato.

A differenza delle precedenti tornate di rimodulazioni dei prezzi, però, in questa circostanza TIM ha una novità in positivo per gli utenti. Il gestore italiano ha infatti deciso di aumentare di conseguenza anche le soglie di consumo per gli utenti interessati. Gli abbonati delle suddette tariffe quindi avranno un pacchetto extra di 20 Giga per la connessione internet. Questa soglia sarà attivata di default sui profili tariffari.

Se la notizia degli aumenti di prezzo riguarda i vecchi clienti, per i nuovi abbonati c’è una novità in positivi. Anche TIM, infatti, sulla scia degli altri operatore assicura la garanzia di prezzi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi di contratto con TIM non saranno possibili rincari sui costi.