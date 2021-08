Joker è tornato, sembrerebbe una frase dedicata alle avventure dell’uomo pipistrello ma purtroppo non è così, si tratta infatti del ritorno a tormentare gli utenti del famoso malware che negli ultimi mesi ha circolato in Europa, per l’appunto Joker, un software malevolo molto conosciuto che, nonostante le numerose segnalazione e la sua reputazione, riesce con regolarità a tornare nel Play Store e a infettare gli utenti.

Si tratta di un malware a dir poco letale, esso infatti nasce come spyware e una volta entrato nel dispositivo inizia a rubare tutti i dati in esso contenuto, con un danno a dir poco gravissimo al suo proprietario.

Nonostante sia famoso, esso riesce sempre a tornare dal momento che i suoi creatori, come in queste caso, ne cambiano alcuni dettagli nel codice e nelle misure di hacking che lo rendono difficile da riconoscere nelle varie analisi condotte da Google.

11 App infette nello Store

Le app all’interno del cui codice è stato rinvenuto il malware Joker sono 11 e sono state immediatamente rimosse da Google, ciononostante esse sono finite ugualmente su migliaia di device, ecco quelle coinvolte:

Free Affluent Message

PDF Photo Scanner

delux Keyboard

Comply QR Scanner

PDF Converter Scanner

Font Style Keyboard

Translate Free

Saying Message

Private Message

Read Scanner

Print Scanner

Se avete una delle seguenti app eliminatela subito o meglio ancora resettate il dispositivo, in modo da essere sicuri al cento per cento di aver cancellato ogni traccia, dal momento che spesso eliminare l’applicazione vettore del malware non è sufficiente a cancellare la minaccia.