Netflix, The Umbrella Academy: svelati particolari molto importanti

Tanti utenti, frequentatori abituali di Netflix, si stanno chiedendo quando arriveranno alcuni dei loro show preferiti. Uno di questi, secondo quanto testimoniato da centinaia di migliaia di persone sarebbe The Umbrella Academy, serie TV partita nel 2019 che racconta le vicende dei fratelli Hargreeves.

L’apocalisse è stata ufficialmente fermata ma i supereroi non avevano pensato che tutto ciò avrebbe comportato dei danni e gravi conseguenze sul loro futuro. È stata quindi aperta una nuova linea temporale che ha fatto venire a galla un’altra accademia chiamata Sparrow Academy. Dovrebbe quindi avvenire il fatidico incontro tra le due accademia a partire dalla prossima stagione prevista prossimamente.

The Umbrella Academy: ecco tutte le informazioni trapelate nell’ultimo periodo

Per quanto riguarda invece la data ufficiale dello show, sembra che non sia stata ancora stabilita una conferma per la partenza. Il lancio effettivo, secondo indiscrezioni, potrebbe avvenire entro la fine di questo 2021 o entro l’inizio del 2022. Nel bel mezzo della Geeked Week di Netflix sembra che siano stati rivelati i titoli della nuova season:

Episodio 1: Meet the Family

Episodio 2: World’s Biggest Ball of Twine

Episodio 3: Pocket Full of Lightning

Episodio 4: Kugelblitz

Episodio 5: Kindest Cut

Episodio 6: Marigold

Episodio 7: Auf Wiedersehen

Episodio 8: Wedding at the End of the World

Episodio 9: Six Bells

Episodio 10: Oblivion

Vero dunque che non ci sono notizie importanti in merito alla data riguardante il lancio ufficiale, ma sembra che non manchi molto tempo. Tutti si pongono quindi lo stesso interrogativo: come sarà l’incontro tra le due accademie? Di certo ora non attendere che la ripartenza ufficiale di The Umbrella Academy.