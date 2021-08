Iliad è sempre il provider protagonista nel campo della telefonia in Italia, grazie alle sue promozioni low cost. In queste settimane, ad esempio, ha riscosso ampio successo la tariffa Flash 120. Da qui al futuro prossimo, però, Iliad vuole ampliare ancor di più il suo bacino di pubblico. Strategico sarà il rilancio relativo al campo della telefonia fissa.

Iliad si allarga anche nel campo della Fibra ottica

Da mesi oramai Iliad sta lavorando ad un lancio per le offerte di Fibra Ottica. Il gestore francese vuole replicare anche per le comunicazioni domestiche il successo delle sue promozioni all inclusive caratterizzate dai prezzi più bassi del mercato.

Il lavoro di Iliad è già a buon punto. Stando alle indiscrezioni, la società francese ha già un accordo siglato con la società Open Fiber. La partnership con la compagnia di Enel e CDP sarà utile per l’effettiva disponibilità delle reti in Fibra ottica sul territorio italiano. Anche Iliad, quindi, dovrebbe seguire un modello che è già risultato vincente per altri operatori come WindTre o Fastweb.

Il gestore francese, ancora, ha anche dalla sua parte l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per la piena operabilità nel settore della telefonia fissa. Questo passo burocratico è determinante per garantire già dall’immediato le prime tariffe legate al campo della telefonia domestica.

La curiosità e l’interesse più alto da parte degli utenti è ovviamente legato alle tempistiche di rilascio per le prime tariffe con Fibra ottica. Tramontata l’ipotesi di una disponibilità già in estate, si fa sempre più spazio l’ipotesi autunno/fine anno.