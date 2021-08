Iliad: la Giga 120 e la Giga 80 dominano il mercato, c'è anche il 5G

Secondo le ultime statistiche, il provider più ricercato sul web per quanto riguarda la telefonia mobile sarebbe Iliad. Su questo in realtà non c’erano troppi dubbi fin dagli scorsi anni, quando questo provider è arrivato per la prima volta con una strategia dirompente. Secondo quanto riportato sarebbero tante le novità che durante gli ultimi anni hanno convinto anche i più scettici ad accettare le promo di questo gestore.

Erano tantissime le persone che tempo addietro credevano che Iliad non potesse arrivare a battere la concorrenza, ma oggi tutti devono ricredersi. I numeri parlano chiaro con circa 7,5 milioni di utenti soddisfatti della propria offerta, piena di contenuti ma soprattutto stabile per quanto riguarda il prezzo. La strategia di Iliad infatti continua ad essere la stessa, ovvero quella di offrire promozioni con tanti contenuti e con costi mensili che durano per sempre.

Iliad: sul sito ufficiale ecco le due offerte da 120 giga in 5G e 80 giga in 4G

La scelta di coloro che optano per Iliad nel momento in cui bisogna scegliere un nuovo provider, ricade spesso sulle due nuove offerte. Stiamo parlando di soluzioni molto simili ma diverse per quanto riguarda la quantità dei contenuti e il prezzo finale. La prima permette di avere 80 giga in 4G per navigare sul web ogni giorno con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo in questo caso è di 7,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta è la vera star con 120 giga in 5G e tutto senza limiti ad un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre.