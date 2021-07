whatsapp-come-stampare-un-messaggio-o-una-chat-su-carta

Quante volte avreste voluto salvare per sempre quel bel messaggio di testo che vi è arrivato da un amico, oppure conservare il contenuto di una chat come prova. Vi stupirete nell’apprendere che WhatsApp si può trasformare in una stampante utile a mettere su carta un messaggio o intere chat. Ecco il trucco che vi cambierà la vita!

Come trasformare WhatsApp in una stampante

WhatsApp nasconde tantissimi trucchi nella sua app, funzionalità nascoste che possono davvero migliorarne l’utilizzo. A volte semplici opzioni, prima sconosciute, possono davvero cambiare la vita di un utente rendono più pratica la sua fruizione.

Questa volta però, per trasformare WhatsApp in una stampante dovremo affidarci ad app di terze parti che permetteranno di implementare questa funzionalità assente nell’app originaria.

Scopriamo insieme quali sono queste applicazioni. Vediamo inizialmente quella per i dispositivi Android, disponibile sul Google Play Store e successivamente quella per iPhone, disponibile al download su App Store. Potete stare tranquilli, sono sicure e non presentano malware al loro interno. Di questi tempi, con tutte le app pericolose che ci sono, è sempre meglio specificare.

Backup test for Whats

Iniziamo con Backup test for Whats, l’app per dispositivi Android che promette di trasformare WhatsApp in una vera e propria stampante. Disponibile su Play Store, permette di convertire le conversazioni di una chat in diversi formati digitali pronti per finire su carta: CVS, Excel e HTML.

Prima di poter stampare su carta i messaggi desiderati, occorre selezionare il contenuto delle chat direttamente da WhatsApp e farne un backup. Il file dovrà essere poi inviato tramite email e successivamente lo si potrà stampare.

iMazing: l’app per stampare i messaggi WhatsApp su iPhone

Concludiamo con l’app iMazing disponibile su App Store per iPhone, iPad e macOS. La sua funzione, come per la precedente, è quella di permettere a un utente di stampare i messaggi che desidera da WhatsApp.

Prima di poter stampare uno o più chat e messaggi è necessario procedere con un backup selezionando solo quelli che poi dovranno finire su carta. La vera furbata di quest’app è la possibilità di trasformarli in formato PDF. Questo garantirà all’utente di ritrovare la stessa grafica della chat di WhatsApp sul foglio stampato.