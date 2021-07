Tom Clancy’s XDefiant è il nome del nuovo capolavoro che Ubisoft concederà a breve gratuitamente a tutti gli utenti di Personal Computer e console. Uno sparatutto competitivo e frenetico in prima persona basato su una meccanica di gioco multiplayer sulla falsariga di Call of Duty. Sparatorie ed equipaggiamenti da guerra vi saranno compagni per parecchio tempo. Obiettivo: guidare i ribelli alla vittoria. Ecco cosa prevede.

Tom Clancy’s XDefiant arriva per tutti: che la guerra abbia inizio

Il nuovo gioco gratuito sarà reso disponibile per le piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia a partire da una data non meglio precisata. Entro le prossime settimane avrà inizio una fase di test in Canada e negli Stati Uniti in attesa di una più ampia partecipazione pubblica estesa a più nazioni. L’accesso sarà riservato inizialmente a coloro che procederanno alla registrazione sul sito ufficiale.

Nel frattempo un nuovo video trailer è stato concesso provvisoriamente dal team di sviluppo insieme ai dettagli intrinseci del titolo. Ecco cosa prevederà.

Stile di gioco personalizzato

Personalizza il tuo Ribelle in funzione del tuo stile di gioco. Scegli fazione, tratti, abilità e ultra. Fai la tua scelta tra un arsenale di armi primarie e secondarie, equipaggiamenti e dispositivi e scendi sul campo di battaglia con un armamentario completo. Poi modificalo sul momento per adattarti a un campo di battaglia in continua evoluzione.

Scontri competitivi

Tom Clancy’s XDefiant offre un’ampia scelta di arene 6v6 competitive e modalità di gioco lineari, come Dominio e Scorta. Vi troverai anche un’enorme gamma di mappe uniche, che renderanno ogni sfida diversa dalle altre.

Le fazioni di Ribelli

Lupi, Reietti, Purificatori ed Echelon combattono in luoghi emblematici, ma questo è solo l’inizio dell’avventura. Man mano che il gioco evolverà, il nostro schieramento di Ribelli continuerà ad arricchirsi di personaggi e abilità dall’universo di Clancy e oltre.