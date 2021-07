L’uscita di Stranger Things si sta avvicinando sempre di più e i diversi attori protagonisti lo sanno. Proprio per questo, i suddetti stanno rilasciando gradualmente varie dichiarazioni per far salire l’attesa alle stelle. Tra i vari, c’è anche c’è Caleb McLaughlin, attore che interpreta il ruolo di Lucas Sinclair, che è tornato a parlare dello show, lodando Netflix e i suoi due creatori: Matt e Ross Duffer.

“Sono entusiasta all’idea che le persone possano vedere questa quarta stagione. Stiamo filmando proprio ora da un anno e mezzo, due anni a causa del COVID. E sono davvero entusiasta a pensare che presto tutti possano vedere questo show. È decisamente diverso dalle ultime due stagioni. Le trame sono folli. Sarà davvero emozionante vedere cosa ne penserà la gente. Mentre parlo di questo, penso a quello che abbiamo filmato e dico: “Wow. Nessuno sa cosa accadrà. È qualcosa di folle”.

Stranger Things 4: quello che sappiamo sulla serie TV

A causa del Covid-19 gli sviluppi della serie sono stati decisamente travagliati, ma dopo tutto questo periodo di stop ora la serie è pronta a tornare per davvero. Secondo le dichiarazioni fatte nei mesi precedenti da Finn Wolfhard e Gaten Matarazzo sembra che la serie TV ambientata negli anni ottanta abbia qualcosa di diverso da offrire in questa quarta stagione.

“Penso che la maggior parte delle persone dirà che questa stagione è più spaventosa rispetto alle tre precedenti. Cosa che adoro, perché è stata molto divertente da filmare” ha dichiarato l’attore Gaten Matarazzo a gennaio.

L’attesa è salita anche con le parole dell’attore che interpreta Mike: “Ogni stagione diventa più dark. So di averlo già detto con la terza stagione, ma questa è davvero la stagione più oscura di sempre nello show. La quarta stagione finora, è la stagione più oscura che ci sia mai stata. Ogni anno diventa più grande, più divertente, oscura e triste. Ogni anno viene migliorata!“