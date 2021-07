Sky incentiva l’intrattenimento televisivo con l’arrivo di nuovi Film ad Agosto che abbiamo suddiviso per data di uscita. Tra i titoli in onda ci sono grandi attese per l’arrivo di “Judas and the Black Messiah“, “1917“, “Viaggio ai confini della terra” e “Babyteeth – Tutti i colori di Milla“. Ma chiaramente non mancano ulteriori controproposte per un elenco suscettibili di modifiche che arricchisce il palinsesto del fornitore di servizi in streaming più apprezzato di sempre. Ecco che cosa sta per arrivare nei prossimi giorni.

Sky Film ad Agosto: ecco i nuovi titoli in arrivo nel mese più hot

1 agosto – INTRIGO – MORTE DI UNO SCRITTORE

3 agosto – SPACCAPIETRE

4 agosto – MI STAI AMMAZZANDO, SUSANA

6 agosto – RICOMINCIO DA TE

8 agosto – INTRIGO – LA NEMICA DEL CUORE

9 agosto – BREAKING NEWS IN YUBA COUNTY

11 agosto – JACK IN THE BOX

12 agosto – DIETRO LA NOTTE

13 agosto – BABYTEETH – TUTTI I COLORI DI MILLA

15 agosto – INTRIGO: SAMARIA – L’OMICIDIO VERA KALL

16 agosto – LOCKDOWN ALL’ITALIANA

17 agosto – NEW YORK ACADEMY – FREEDANCE

19 agosto – UN DIVANO A TUNISI

20 agosto – VIAGGIO AI CONFINI DELLA TERRA

22 agosto – COMA

23 agosto – 1917

24 agosto – LA TELA DELL’INGANNO

25 agosto – HARD KILL

25 agosto – JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

26 agosto – RICCHI DI FANTASIA

27 agosto – THE 2ND – UNO CONTRO TUTTI

28 agosto – DNA – LE RADICI DELL’AMORE

29 agosto – NÉ GIULIETTA NÉ ROMEO

31 agosto – HELL ON THE BORDER – COWBOY DA LEGGENDA

