Un nuovo dispositivo potrebbe presto arricchire l’offerta Realme. Infatti, sembra che insieme all’entry-level Realme 8i la casa cinese abbia in lavorazione anche il Realme 8s, ed entrambi dovrebbero essere lanciati in India tra non molto.

Nel paese asiatico, erano già stati commercializzati altri modelli della serie Realme 8, come per esempio Realme 8, 8 5G, e 8 Pro. Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), ha condiviso con il web le specifiche e i rendering di quello che sarà il Realme 8s. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme: ecco tutto quello che sappiamo su Realme 8S

Il design del Realme 8s sarà praticamente identico agli altri telefoni della serie Realme 8, con tre fotocamere posteriori disposte in un modulo quadrato accanto a un flash LED. Il bilanciere del volume sarà sulla sinistra, mentre l’alloggiamento della scheda SIM e il pulsante di accensione con sensore di impronte digitali integrato saranno sulla destra.

La griglia dell’altoparlante, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 mm e il microfono primario saranno invece posti nella parte inferiore. Nei render trapelati, il telefono è di colore viola, ma potrebbero esserci altre opzioni disponibili al momento del lancio. Secondo le informazioni condivise da OnLeaks, le specifiche tecniche sono molto interessanti.

Troviamo per esempio un display da 6,5 pollici con refresh rate a 90Hz, accompagnato da un processore MediaTek Dimensity 810 con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. Il dispositivo sarà condotto da il sistema operativo Android 11 con Realme UI 2.0. La fotocamera posteriore primaria sarà composta da un sensore fa 64 megapixel mentre quella anteriore da un sensore di 16 megapixel. Non ci resta che attendere per maggiori notizie.