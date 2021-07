I dispositivi OnePlus sono sempre più diffusi tra i consumatori. Qualche giorno fa l’azienda ha registrato una crescita delle spedizioni del 257% su base annua in tutto il mondo.

Le vendite di smartphone OnePlus sono alle stelle in tutti i mercati chiave per l’azienda: Stati Uniti, Europa, India e Cina. Parte del successo è dovuto all’arrivo della serie OnePlus 9 e i nuovi prodotti di fascia media della serie Nord e Nord N. Già un anno fa, l’azienda ha annunciato pubblicamente che d’ora in poi metterà in atto una strategia aziendale completamente diversa. L’azienda mira a variare ulteriormente i suoi prodotti per spaziare in tutte le fasce di prezzo e soddisfare gli utenti di tutto il mondo.

OnePlus è senza dubbi una delle aziende che vende più smartphone al mondo

“La crescita che vediamo ora dimostra che il nostro approccio per offrire un’esperienza premium a prezzi competitivi è in linea con le esigenze della nostra community”. A partire da gennaio 2021 oltre un milione di smartphone della serie Nord N sono stati venduti negli Stati Uniti, il mercato per eccellenza per questi dispositivi. Invece, in Europa OnePlus emerge tra i cinque marchi più amati dai consumatori registrando una crescita delle vendite su bassa annua di circa il 304%.

Inoltre, è importante ricordare che OnePlus è senza dubbi un vero e proprio leader nel mercato degli smartphone 5G premium. In India, ad esempio, la quota di mercato ammonta al 48%. OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono emersi tra i primi tre smartphone più venduti per quanto concerne gli smartphone ultra-premium. Nel mercato cinese, in cui è disponibile solo OnePlus 9, l’azienda ha riscontrato un aumento delle spedizioni del 124% su base annua nel primo semestre dell’anno corrente.