Iliad resta leader nel campo della telefonia anche nel mese di Agosto. Ancora in questi giorni, il provider francese mette a disposizione di tutti i suoi clienti la tariffa Flash 120. Questa promozione ha un costo molto basso pari a 9,99 euro. Gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet.

Iliad, le migliori due promozioni per i clienti direttamente sul sito

La Flash 120 rappresenta però solo una delle soluzioni per i clienti di Iliad. Gli abbonati del gestore francese, in alternativa a questa proposta, potranno scegliere anche la Giga 80.

La Giga 80 di Iliad è l’evoluzione della precedente proposta Giga 50. Gli abbonati che si affidano a questa ricaricabile pagheranno un costo mensile pari a 7,99 euro. Il pacchetto dei consumi è invece composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 80 Giga per la connessione internet. Nel ticket sono anche inclusi 6 Giga per il roaming in Europa.

Altra tariffa a disposizione di tutti gli utenti Iliad che desiderano risparmiare sul costo mensile è la Giga 40. La storica ricaricabile del gestore francese conferma il suo prezzo mensile pari a 6,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto dei consumi è sempre lo stesso con consumi senza limiti per chiamate o SMS più 40 Giga per internet.

Tutte le tariffe di Iliad, da Flash 120 a Giga 40, prevedono un costo una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM. La portabilità del numero o l’attivazione di nuova rete è prerogativa per la sottoscrizione delle ricaricabili.