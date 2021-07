Il soundtrack manager e music supervisor di Rockstar Games ha deciso di far salire l’hype a tutti. Infatti, qualche giorno fa Tony Mesones ha pubblicato un post riguardante il glorioso videogioco Grand Theft Auto, scatenando alcuni rumors sull’ambientazione che potrebbe probabilmente avere il nuovo titolo della saga: GTA 6. Infatti, sembra che secondo tantissimi utenti Mesones è nella città della Florida per lavorare al sound e le vibrazioni che ci sono nella Vice City.

Sebbene possa sembrare un semplice post sui social, ha comunque avuto il potere di scatenare speculazioni di ogni tipo sul nuovo capitolo di GTA. Parliamo comunque di uno dei giochi più venduti di sempre, in particolar modo l’ultimo capitolo che è diventato ormai un vero è proprio classico dei videogiochi. Trattasi di un indizio? Chi lo sa, intanto i fan stanno incominciando seriamente a sperare che lo sia.

GTA 6: nonostante siano solo rumors l’attesa sale a dismisura

La presenza di un personaggio così di rilievo come Tony Mesones a Miami non poteva passare inosservata, anche perché nel suo post pare che faccia un chiaro riferimento a Rockstar Games, un qualcosa che solitamente non si farebbe, specialmente se si sta passando anche solo un periodo di vacanza.

Inoltre, Miami non è solamente una delle città più amate da tutti i fan del gioco ma è anche quella che secondo molti insider sarà l’ambientazione ufficiale. Tra questi c’è anche un insider d’eccezione come Jason Schreier di Bloomberg. Però stiamo comunque parlando solamente di rumors che allo stato attuale sono fini a se stessi. Le conferme arriveranno senza ombra di dubbio nelle prossime settimane.