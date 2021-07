Il noto marchio inglese Bentley ha presentato non molto tempo fa la sua nuova vettura di lusso, ovvero la Bentley Flying Spur Hybrid. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha deciso di presentare ufficialmente una nuova edizione di quest’ultima ancora più particolare, denominata Odyssean.

Bentley ufficializza la nuova Bentley Flying Spur Odyssean

Bentley Flying Spur Hybrid è una delle ultime nuove vetture del noto marchio automobilistico inglese presentato in versione ibrida con tecnologia plug-in. Come già accennato, però, l’azienda ha deciso di svelare ufficialmente un’edizione ancora più ricercata e speciale denominata Odyssean.

Quest’ultima, in particolare, porta con sé alcune differenze e particolarità rispetto alla versione standard, soprattutto per quanto riguarda l’abitacolo. Qui, infatti, troviamo l’utilizzo e l’implementazione di materiali sostenibili. Tra questi, ci sono ad esempio il legno Koa con tre strati di lacca ultrasottili (con soli 0,1 mm di spessore), tessuto naturale Tweed (100% lana inglese) e una pelle molto speciale e sempre “sostenibile” e a basso impatto ambientale e climatico.

Oltre a questo, non manca la possibilità di personalizzare la nuova vettura di Bentley con sei colorazioni differenti tra cui scegliere e non mancano i cerchi in lega da 21 pollici. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, la nuova Bentley Flying Spur Hybrid Odissean vanta la stessa configurazione della versione standard. Per questo, troviamo un motore V6 biturbo da 2,9 litri con una potenza di 416 CV e 550 nm di coppia. Quest’ultimo è poi affiancato da un ulteriore motore elettrico con una potenza di 136 CV e 400 nm di coppia, per un totale di 544 CV e 750 nm di coppia.