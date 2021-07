Il portafoglio offerte dell’operatore virtuale 1Mobile è stato all’inizio del mese, ufficialmente prorogato fino ad oggi, 31 Luglio 2021. Le offerte tariffarie sono attivabili sia online che nei negozi, con prezzi che partono da 4,49 euro al mese.

1Mobile permette di navigare in internet su rete Vodafone 4G, tramite l’aggregatore tecnico Effortel e con velocità massima raggiungibile di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Ricordiamoci insieme le offerte attivabili.

1Mobile: ultimo giorno per attivare alcune offerte

Si comincia con le offerte dedicate a chi attiva una nuova numerazione o richiede la portabilità provenendo da un altro operatore di telefonia mobile. La prima è la 1Mobile Top Reward con un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile a 7,99 euro al mese. Dalla terza mensilità il bundle dati diventa pari a 110 Giga mensili. Continuiamo con 1Mobile Smart Reward composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 5,99 euro al mese. Il traffico internet mensile aumenta tuttavia a 60 Giga a partire dal terzo mese.

E ancora, la 1Mobile Start XPlus Reward con un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 30 SMS verso tutti e 20 Giga di traffico dati mensile al costo di 4,99 euro al mese. Dal terzo mese il costo dell’offerta si abbassa a 4,49 euro mensili e il traffico internet diventa pari a 30 Giga. Ed infine la 1Mobile World XPlus composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 320 minuti internazionali verso alcuni paesi e 40 Giga di traffico dati al prezzo di 9,99 euro al mese. A partire dal terzo mese il traffico dati totale aumenta a 50 Giga mensili.

Il passaggio verso le offerte tariffarie della gamma Reward da parte dei già clienti 1Mobile è consentito soltanto per chi ha sottoscritto la 70 XPlus o una delle stesse offerte Reward. Il cambio offerta verso World XPlus è invece disponibile esclusivamente per coloro che hanno un’offerta Reward attiva sulla SIM. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.