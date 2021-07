Le Mi Band sono le smartband di Xiaomi che dagli albori della loro esistenza hanno accalappiato l’attenzione e il successo grazie al loro design semplici e ai prezzi convenienti.

Ora sembrerebbe che l’azienda cinese stia progettando un nuovo modello avanzato, chiamato Mi Band X, il quale sarà differenziato dal resto dei suoi predecessori da un display che ricopre l’intero bracciale a 360°. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Xiaomi sta lavorando alla Mi Band X con schermo flessibile

A diffondere tale notizia sono un paio di slide trapelate in rete, in cui viene espressamente citata la futura smartband con annessi alcuni dei punti principali che la caratterizzano. Un esempio sono il design estremamente sottile e leggero, lo schermo flessibile che ricopre l’intero bracciale a 360° ed infine al posto della fibbia di chiusura ci sarà un magnete.

Simile a quanto si è visto con il Nubia Alpha e Nubia Watch per quanto riguarda il design, la futura Mi Band X certamente non apparterrà alla fascia economica del settore. Infatti, le caratteristiche finora trapelate suggeriscono che il suo prezzo supererà probabilmente di molto quello delle attuali Mi Band.

Ovviamente, come anticipato precedentemente, vi ricordiamo si tratta solamente di un progetto a cui il colosso cinese sta lavorando. Come tutti gli altri progetti in via di sviluppo, non è detto che il prodotto finito potrebbe vedere la luce. Arrivati a questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per maggiori informazioni.