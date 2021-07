Xiaomi si prepara a rinnovare la serie Mi Band con il lancio di un nuovo dispositivo che sembrerebbe essere già in via di sviluppo. Le informazioni sul nuovo prodotto pensato dal colosso cinese sono infatti ancora scarse e la sua esistenza è stata fino ad ora testimoniata esclusivamente dal un leak emerso in seguito alla pubblicazione di un tweet da parte di Equalleaks.

Xiaomi Mi Band X: nuovo dispositivo in fase di sviluppo!

Secondo la fonte appena citata, Xiaomi sarebbe a lavoro su una nuova versione di Mi Band. La notizia, frutto di indiscrezioni trapelate da una riunione interna tenuta dalla stessa azienda, svela il nome del potenziale dispositivo che, a quanto pare, potrebbe chiamarsi Xiaomi Mi Band X, e non è tutto!

Le specifiche tecniche e le funzionalità della Mi Band X non sono state svelate ma sembra essere probabile l’adozione da parte di Xiaomi di un display curvo a 360º. Il colosso cinese potrebbe lanciare, dunque, un dispositivo privo di alcun meccanismo a cerniera e dotato di un display avvolgente. Soluzioni simili sono apparse in brevetti appartenenti ad Apple ma nulla di concreto ha seguito la registrazione di tali documenti.

Xiaomi potrebbe essere quindi portatrice di una novità davvero interessante. La Xiaomi Mi Band X potrebbe essere capace di avvolgere il polso mentre la di indossa senza dover far ricorso ad alcun sistema di chiusura. I dettagli riguardanti quelle che saranno le tecnologie sfruttate dall’azienda però restano ancora da scoprire. Qualora fosse reale intenzione del colosso lanciare il nuovo dispositivo scovato numerosi indizi precederanno la presentazione ufficiale permettendo di conoscere le caratteristiche in anticipo