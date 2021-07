La promo “Operazione Smartphone Incluso“, con la quale WindTre permette ad alcuni suoi clienti di acquistare uno smartphone a rate zero, è stata recentemente aggiornata con una nuova lista di cellulari disponibili.

Per la precisione, è stato aggiunto lo smartphone Oppo A54 5G, acquistabile a 99,99 euro una tantum, mentre sono stati rimossi il Samsung Galaxy A02s e lo Xiaomi Redmi Note 10 5G. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre aggiorna la lista di smartphone a rate 0 disponibili in negozio

L’operatore ha inoltre modificato il prezzo del cellulare Oppo A53s, adesso disponibile con prezzo una tantum pari a 79,99 euro invece dei precedenti 69,99 euro. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ad un target specifico di già clienti WindTre, che di preciso devono possedere una SIM ricaricabile attiva da almeno 6 mesi (180 giorni), con un’offerta tariffaria che preveda un costo mensile di almeno 5,99 euro.

Lo smartphone acquistato viene abbinato alla propria offerta, permettendo al cliente di pagare soltanto il cosiddetto “Prezzo fedeltà” una tantum. La promo in questione, rientrante nell’ambito delle campagne MIA Telefono Incluso, è disponibile esclusivamente in negozio, dove i clienti interessati possono scoprire se la loro SIM è compatibile ed eventualmente attivare la rateizzazione.

WindTre pubblicizza l’iniziativa sia nei negozi che online nel suo sito ufficiale, all’interno del quale è presente una pagina dedicata che consente di visualizzare l’elenco degli smartphone disponibili, da acquistare poi nei punti vendita. Al momento, sul sito ufficiale la scadenza non è stata aggiornata, ma come già specificato da MondoMobileWeb, la promozione sarà ancora disponibile fino al 20 Settembre 2021, salvo cambiamenti. Non vi resta che dare un’occhiata sul sito ufficiale dell’operatore.