Il team di sviluppatori di WhatsApp è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica multi-piattaforma con l’introduzione di nuove funzionalità.

Nelle scorse ore ha annunciato la disponibilità di una novità già emersa nelle ultime settimane in una delle tante versioni beta che rilascia con cadenza quasi giornaliera. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

WhatsApp: arriva una funzione che vi aiuta a risaltare le chat più importanti

Ci riferiamo in particolare ad un importante miglioramento per la gestione delle chat archiviate, grazie al quale gli utenti avranno la possibilità di organizzare le proprie conversazioni e dare priorità a quelle ritenute più importanti. In pratica, una volta che un utente decide di archiviare una conversazione, anche la ricezione di nuovi messaggi non avrà effetto sul suo stato, nel senso che tale chat continuerà a rimanere archiviata e silenziata e l’unico metodo per riportarla in cima alla lista sarà quella di rimuoverla dalle conversazioni archiviate.

Grazie a tale novità gli utenti avranno la possibilità di archiviare (e mettere in secondo piano) le chat meno rilevanti e dare risalto a quelle ritenute più importanti. Questa nuova funzionalità dovrebbe essere in fase di rilascio per tutti gli utenti e probabilmente nel giro di qualche giorno dovrebbe essere disponibile a livello globale.

Se desiderate provare le ultime versioni beta dell’app per Android, potete farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing, oppure installando manualmente il relativo file APK, da scaricare da APK Mirror. La versione stabile è invece disponibile sul Google Play Store.