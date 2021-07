WhatsApp: spiare i fidanzati con un'app è ora possibile gratis

Sono state davvero tante le funzioni che sono passate davanti agli utenti negli ultimi anni su WhatsApp. Si tratta di opportunità che l’applicazione ha introdotto con l’interesse di diventare la migliore in assoluto, cosa che poi è realmente accaduta. Ad oggi infatti WhatsApp non nutre grande concorrenza se non Telegram, anche se la distanza in termini di utenti resta siderale.

WhatsApp può infatti fregiarsi di oltre 2 miliardi di persone che utilizzano la sua piattaforma, mosse anche dalle tante funzionalità disponibili. Ora come ora c’è bisogno di dire che anche le problematiche legate alle truffe sono diminuite, così come quelle legate allo spionaggio. Un tempo erano disponibili alcune applicazioni di terze parti che permettevano di spiare le chat altrui, mentre oggi queste non esistono più. Esisterebbe però qualcosa di alternativo che consentirebbe di scoprire quelli che sono i movimenti in diretta, sia in entrata che in uscita.

WhatsApp: la nuova applicazione che permette di spiare le persone nei movimenti

Da diversi giorni si vocifera di una nuova soluzione che avrebbe messo il pubblico in agitazione su WhatsApp. Si tratta di un’applicazione che permette di spiare le persone ma non per quanto riguarda le chat. Whats Tracker è infatti una piattaforma esterna da scaricare dal web, la quale andrà lasciata attiva in background.

Questa consentirà agli utenti di monitorare una o più persone durante la giornata per ricevere informazioni riguardo all’orario di entrata e di uscita su WhatsApp. In questo modo quindi arriverà anche una notifica per segnalare proprio l’accesso o la disconnessione della persona che si sta monitorando.