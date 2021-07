UniCredit, BNL e Intesa Sanpaolo: ecco come agiscono i truffatori phishing

Tantissime banche ultimamente stanno tenendo alla larga i propri utenti dei tanti tentativi di phishing. Questi ormai diventano sempre più ricorrenti e colossi del calibro di UniCredit, BNL e Intesa Sanpaolo starebbero lavorando duro per fare informazione contro questa pratica.

Durante gli scorsi giorni sono state tante le segnalazioni e i chiarimenti che Unicredit ha dovuto fornire al suo pubblico. Un nuovo messaggio sarebbe infatti è arrivato tramite e-mail diffondendo tanto allarmismo, contenendo una vera e propria truffa phishing. In basso trovate il messaggio per filo e per segno in modo da poterlo identificare prossimamente.

UniCredit ed altre banche invase dai tentativi di phishing: eccone uno nuovo

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT