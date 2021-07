TIM si propone nel mese di Agosto come uno degli operatori più convenienti per la telefonia mobile. Il gestore italiano mette a disposizione di tutti i suoi clienti una serie di tariffe molto vantaggiose con soglie di consumo e prezzi da ribasso. L’obiettivo di TIM è quello di essere alternativo sia a Vodafone che ad Iliad con la sua tariffa Flash 120.

TIM contro Vodafone e Iliad con queste due tariffe

La prima grande proposta di TIM è la classica offerta Gold Pro. Gli abbonati che decidono di attivare questa promozione avranno a loro disposizione 70 Giga per la connessione internet con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS. Il prezzo da pagare per il rinnovo con pagamento a trenta giorni è di 7,99 euro.

La seconda iniziativa del gestore italiana è l’altrettanto vantaggiosa tariffa Steel Pro. In questo caso, i clienti avranno a loro disposizione un ticket che garantisce chiamate senza limit verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per internet. Il prezzo è in tale circostanza di 6,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.